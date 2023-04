Italiano gongola: “Ci gira anche bene, ma è sintomo del nostro periodo di forma”

"Abbiamo cercato questo doppio vantaggio e ce lo teniamo, abbiamo meritato di vincere. Nelle coppe abbiamo sempre viaggiato forte, mentre in campionato prendevamo gol a ogni occasione. Ora invece riusciamo anche a scampare certi pericoli, stiamo vincendo tante partite e mettendo in fila tanti risultati, è importante e vogliamo continuare".

Fiducia - "E' fondamentale, ripeto, il nostro problema era solo la classifica in campionato. Vincere aiuta a lavorare con la mente libera, le giocate arrivano e con esse le vittorie. Siamo stati ripagati, la società non ha mai fatto mancare la vicinanza. Due mesi fa non ci aspettavamo nulla di tutto ciò e ora siamo venuti fuori e ce lo godiamo".

Prima parte di stagione - "Abbiamo avuto qualche situazione individuale non bellissima, gente che non giocava da tanto, poi volevamo far bene in Conference. Ora siamo riusciti anche a sistemare la difesa, e quando gli altri arrivano in porta Terracciano c'è. Ci gira bene, ma ci aveva girato male".