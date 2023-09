Italiano: “Centrali non possono giocare a destra. Biraghi? Brutta distorsione”

Ai microfoni di Sky SportVincenzo Italiano analizza con amarezza l'1-1 di Frosinone: "Rammarico? E' quello che oggi non ci ha permesso di vincere questa partita, se la indirizzi nel primo tempo e concretizzi la miriade di palle gol create. Abbiamo creato tantissimo, poi le partite rimangono aperte: siamo alle solite, ma era da un po' che non giocavamo con questa veemenza e capacità di creare palle gol. Qua hanno perso Atalanta e Sassuolo, ma dispiace non averla vinta. Giocando così tanto e sbloccando i centravanti queste partite si portano a casa. Nzola? Non si deve innervosire, né lui né Beltran. Non è un problema, prima o poi arriveremo a fargli fare gol, loro devono fare qualcosa in più cercando di non abbattersi e avere l'ossessione di fare gol. Devono pensare alla squadra e lavorare per la squadra, solo così segneranno. Discussione con Nico? Mi piace questo atteggiamento, era arrabbiato per le tante palle gol e per non aver vinto. Vuol dire che il ragazzo ha voglia di vincere e di fare bene le cose. ---> LEGGI LE STATISTICHE DELLA GARA