Italiano/2: “Goal? Oggi tornati all’antico. Nzola si ammazza, ma non segna”

Nzola? "Si ammazza, corre come un disperato per tenere palloni importanti, ma non segna. Spero che si sblocchi, che faccia goal e che si liberi di questo aspetto mentale. Sono convinto che i nostri attaccanti, anche Beltran, troveranno presto la via del goal. Giochiamo per loro e li metteremo nelle condizioni per andare a segno".