Italiano: “Giocato alla pari contro una squadra strepitosa, a testa alta”

Sconfitta? "Siamo partiti molto bene, dopo il primo goal abbiamo creato anche i presupposti per raddoppiare. Poi abbiamo concesso una ripartenza su un pallone in nostro possesso ed è arrivato l'1-1 che potevamo evitare. Nel secondo tempo abbiamo fatto di tutto, creato tante palle gol per pareggiare. C'è grande rammarico perché abbiamo giocato alla pari contro una squadra strepitosa. L'Inter è la finalista di Champions League. Dispiace, ma abbiamo ancora un'altra finale e altre due gare di campionato da giocare, non possiamo mollare".