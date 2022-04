Italiano: “Futuro? La società è stata chiara. Gli argomenti extra-campo…”

L'allenatore commenta le voci sul futuro

"La proprietà è sempre stata chiara, chiudiamo alla grande e poi parleremo di futuro. Argomenti extra campo? Nel momento in cui si gioca e ci si allena tutto il resto si dimentica e non ci si pensa. Certe cose possono anche disturbare, ma noi pensiamo sempre a far bene, sono sempre riuscito ad eliminare le cose che non mi facevano bene".