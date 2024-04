Italiano e quel passato da calciatore: l’Arechi porta fortuna e gol

Uno sguardo al passato

L'allenatore della Fiorentina, però, non ha un precedente molto soddisfacente, da tecnico, nelle partite giocate all'Arechi. Infatti, su cinque partite, ne ha vinta solo una, pareggiata un'altra e perse le restanti tre. Diverso, invece, il suo passato da calciatore nello stadio della Salernitana, che quando vestiva la maglia dell'Hellas Verona ha calcato per ben tre volte. Nel 2002/2003 vinse 1-3 e andò anche in gol. La stagione successiva riuscì a rimanere ancora indenne, con il risultato finito sull'1-1, mentre nel 2004/2005 vinse ancora una volta, facendosi evidenziare ancora una volta il nome nel tabellino con un altro gol. Uscì sconfitto, infine, nel 2005, per 4-0, quando vestiva la maglia del Genoa.