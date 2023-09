Italiano e quel dubbio da sciogliere sugli esterni offensivi della Fiorentina

Dopo i cinque incontri ufficiali di questo inizio di stagione, resta ancora da risolvere una questione legata ad uno dei ruoli cruciali nell'economia di gioco di Vincenzo Italiano: gli esterni offensivi. Sì, perchè se queste prime uscite ci hanno raccontato di un Nico Gonzalez più che mai trascinatore di questa Fiorentina, ancora non è chiaro chi sarà l'esterno titolare sulla fascia opposta all'argentino . Ikonè, Brekalo, Sottil e Kouamè: il pacchetto di esterni resta ben nutrito, ma ancora (purtroppo) nessuno di questi ha dimostrato di meritare una maglia da titolare per una squadra che ha ambizioni europee. E non è un caso che negli ultimi giorni di mercato i tifosi invocassero a gran voce un rinforzo in questo ruolo... Certo, le tre competizioni e la profondità della rosa faranno sì che l'undici varierà costantemente nel corso della stagione e ci sarà bisogno di tutti, ma un'ossatura che definisce la "formazione titolare" alla lunga dovrà per forza di cose emergere.

Chi prevarrà?

Su Brekalo le aspettative non mancano. Il croato arrivato a gennaio in scarsa condizione, era visto come il possibile titolare della Fiorentina formato 2023/2024. E complice anche le assenze di Ikonè e Sottil, le chance dal primo minuto sono arrivate. La qualità di gioco espressa dall'ex Torino però non si è dimostrata all'altezza e non è un caso che nella gara decisiva contro il Rapid Vienna, Italiano abbia puntato su Kouamè che non brillerà sicuramente per tecnica, ma che alla fine dei giochi resta sempre uno dei più affidabili. Certo pensare all'ex Genoa come titolare della Fiorentina non è un'aspettativa che stuzzica il palato dei tifosi viola. Per questo, dobbiamo aspettarci che gran parte delle speranze del popolo gigliato si riversino su un possibile expolit di Sottil e Ikonè, ancora fermi ad un "vorrei ma non posso". L'augurio è, che a differenza della scorsa stagione, uno (se non entrambi) dei due giocatori sopracitati possa effettivamente mostrare quel potenziale che solo a tratti i tifosi viola hanno potuto apprezzare.