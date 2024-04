Italiano (conf): “Dobbiamo fare meglio davanti. Gara nell’ottica dei 180 minuti”

Dalla sala stampa della Doosan Arena, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha commentato così la prestazione dei suoi: "Oggi volevamo fare una partita diversa. La prestazione non è buona ma il risultato è positivo, dobbiamo cercare di fare qualcosa di più davanti. Il Plzen non è la prima volta che difende così, che non prende gol: oggi siamo cascati nella loro partita. Soluzioni per attaccare? Non ci sono altre soluzioni, dobbiamo fare meglio in quelle che abbiamo avuto anche oggi. E' stata una scelta non andare ad attaccare con più uomini, visto che si gioca su centottanta minuti ho scelto di non forzare.