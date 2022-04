Italiano (Dazn): “Ci riesce difficile rimontare”. Poi spiega le scelte iniziali

Le parole di Italiano nel post-partita

Intervenuto nel post partita di Fiorentina-Udinese, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha commentato la sanguinosa sconfitta del Franchi a Dazn: "Sono arrabbiato per un'opportunità buttata al vento. Potevano essere punti importanti per la nostra classifica, è stata una partita giocata bene nel primo tempo, poi sotto di due gol poi non era facile ma lo 0-4 è esagerato. Perdiamo in casa dopo tante partite, dobbiamo solo archiviare il risultato rotondo di oggi e ripartire. La squadra però non mi era dispiaciuta nel primo tempo. Tante occasioni? Non è la prima volta che tra corner e punizioni non riusciamo ad essere concreti, purtroppo ci costa caro perché si perdono le partite. Gli avversari oggi erano in un bel periodo e l'Udinese è stata cinica a differenza nostra.