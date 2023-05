Italiano (Dazn): “Dovevamo essere più attenti, bastava poco. Bravi a rimontare”

Intervenuto nel postpartita di Salernitana-Fiorentina, Vincenzo Italiano ha commentato a Dazn il 3-3 dell'Arechi: "E' un bel punto per quanto mi riguarda. Abbiamo avuto il carattere e la forza di rimontare e di pareggiare una partita difficile, contro un’ottima Salernitana. Ci prendiamo questa voglia di non perdere, nonostante le sbavature difensive. Manca ancora troppo alla fine della stagione, abbiamo in ballo tantissimo e cerchiamo di valutare gli aspetti positivi come rimontare 3 volte.