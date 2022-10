Italiano (Dazn): “Classifica? Siamo in ritardo, ma 5 punti non sono tanti”

"Per me abbiamo sbagliato il primo tempo a livello tecnico, abbiamo concesso troppe ripartenze al Lecce. Però abbiamo reagito con un buonissimo secondo tempo, abbiamo raggiunto un pareggio meritato e potevamo anche vincere la partita. Mi sono arrabbiato con Duncan per una ripartenza che abbiamo subito su un angolo nostro. Le occasioni da gol? Stiamo cercando di lavorare un po' più in verticale e portare gli esterni più al centro, nel primo tempo due gol sono arrivati ma sono stati annullati, abbiamo avuto occasioni anche nella ripresa. Qualcosa di buono però si sta vedendo. L'Europa? Abbiamo 5 punti in meno dell'anno scorso, non sono tantissimi. Non stiamo riuscendo a trovare la giusta continuità, la Conference ti toglie qualcosa e stiamo cercando di abituarci. Dobbiamo dare un'accelerata, sappiamo che in campionato siamo in ritardo e serve qualcosa in più".