Italiano, contro la Salernitana per arrivare ad un prestigioso traguardo

La Fiorentina non intende fermarsi e punta contro la Salernitana al 5° successo di fila tra campionato e Conference, mai accaduto con Italiano: riuscirci significherebbe sorpasso in classifica, lasciarsi al meglio con i tifosi prima della sosta e regalare al tecnico la vittoria numero 100 nei campionati nazionali in 233 partite. Tanti motivi dunque per ritrovare un successo che ai viola in casa che manca in A dal 18 settembre, 2-0 sul Verona. Mancherà ancora Nico Gonzalez (solo 390' giocati in questa stagione, il Mondiale però non sembra a rischio) oltre a Sottil e Gollini (affaticamento al flessore). In attacco solito duello Cabral - Jovic , quest'ultimo capocannoniere viola al Franchi con 5 gol. (Lo scrive Tuttosport)