Italiano (conf): “Sono felice, non era scontato. Scelte in ottica Conference”

"Felicissimo per la vittoria, non è mai semplice soprattutto alla prima giornata. Abbiamo fatto delle scelte anche in ottica Conference League, per tenere qualche giocatore fresco, abbiamo rischiato mandando in campo anche qualche ragazzo adattato come Kouame e Benassi. Nel secondo tempo abbiamo fatto qualche errore e dovevamo essere più attenti sui gol subiti. Jovic? Benissimo nel primo tempo, ho preferito tenerlo 90' per fargli crescere la condizione fisica. Felice per il gol e ha legato benissimo con i compagni, poteva farne anche altri 2 ma va bene così. Per giovedì vediamo se potrà giocare, abbiamo altri giocatori che saranno al 100%.