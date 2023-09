Italiano (conf.): “Nico? Rinnovo l’ha ‘guarito’. Kayode non può giocarle tutte”

Intervenuto in sala stampa il tecnico viola Vincenzo Italiano è tornato sui temi analizzati nel post gara: " Nico Gonzalez? Il prolungamento gli ha fatto guarire il problema che aveva, i miracoli accadono. L'infortunio era meno brutto di quello che sembrava, per noi è importante perché è concreto e sempre pericoloso, se sta bene va schierato e alla fine era dispiaciuto per non aver vinto. L'obiettivo di oggi era aggiungere qualcosa di fantastico alla nostra classifica, e siamo stati attenti e concentrati. Come prestazione, palle gol create e concesse all'avversario è una partita positiva, se l'avessimo condita con i tre punti era meglio ma la personalità e il furore nella metà campo avversaria ci daranno soddisfazioni. Due terzini sinistri? Bisogna trovare qualche soluzione, Kayode non può giocare tutte le partite non conoscendosi ancora. Se lo perdiamo siamo veramente nei guai... Parisi è un'opzione, che tagliava nel campo e lì avevo visto che il Frosinone soffriva questa situazione. Biraghi? Mi auguro che non sia più di una distorsione, ma la caviglia è gonfia. Come terzini destri abbiamo poco da inventarci, a sinistra abbiamo Ranieri e siamo coperti, a destra la verità è che dobbiamo inventarci qualcosa: Comuzzo è un centrale, un marcatore con struttura da centrale. In emergenza anche il portiere può fare il terzino, ma dal primo minuto non possiamo permetterci di partire con difficoltà".

Nzola? In queste otto partite è stato un giocatore che si è dannato per la squadra, attacca la profondità, fa salire la squadra. I gol li ha fatti in passato, sia da solo che finalizzando il lavoro della squadra, penso che si debba continuare a creare palle gol senza deprimersi e allenandosi come stanno facendo ora (si riferisce anche a Beltran). Se subiscono la piazza, le critiche e qualche mugugno i problemi sono per loro e non per me, ad oggi sono due attaccanti che vanno a mille e sia la squadra che loro si sbloccheranno. Siamo alla sesta di campionato, anche l'anno scorso i nostri attaccanti hanno un po' faticato ma quando iniziato hanno fatto tanti gol. In questo momento le partite di Nzola e Beltran sono gare in cui fanno quello che gli chiediamo, mi dispiace per loro perché le punte vivono per il gol ma arriveranno. Stiamo segnando due gol di media, con i loro riusciremo a vincere ancora più partite. Duncan? In questo momento sta meglio di altri mentalmente, è arrivato in ritiro allenato e con una testa diversa. Si sta guadagnando minuti e prestazioni eccellenti con gol, assist, si propone in zona gol e fa legna: gli va dato merito, l'allenatore non può non schierarti. Frosinone? Sta facendo grandi cose, quando ti presenti con questa spavalderia dal basso va dato merito al mister e alla società. Per arrivare al risultato serve una proposta qualitativa, si meritano grandi complimenti".