Italiano (conf.): “Nico coinvolto, ora i gol degli altri. Koko professionista”

In sala stampa dopo Fiorentina-Rapid Vienna, Vincenzo Italiano ha parlato del passaggio ai gironi di Conference League: "Più complicato il Rapid o il Twente? Entrambi gli avversari sono stati tosti, potevamo pescare qualcosina di meno difficile però siamo stati messi alla prova anche quest'anno. Il Rapid era tosto, arrivava qui in vantaggio con l'atteggiamento di chi doveva tutelare il vantaggio e noi abbiamo giocato con qualità confezionando palle gol. Il secondo tempo è stato straordinario, volevamo la qualificazione ai gironi perché ormai dobbiamo crescere e sarebbe stata una beffa enorme. Ero fiducioso perché i ragazzi pensavano già alla qualificazione. Diverbio col tifoso? Già nel secondo tempo a Vienna non abbiamo concesso niente, non capisco l'atteggiamento di qualche tifoso. Già dobbiamo combattere con gli avversari, se poi ci si mettono anche i nostri tifosi... Sono pagato per allenare e andare in campo, non voglio aggiungere altro. Il rigore? Non li guardo mai. Una dedica particolare ? Personalmente sì, partite come queste contano, sono quelle in cui serve sostegno, anche se la competizione che faremo sarà la terza in ordine di importanza. La dedico alla mia famiglia perché mi sostiene e sa quanto è difficile e quanto sacrificio metto per cercare di ottenere risultati.

Amrabat e Kokorin? Su Sofy non devo rispondere io, mi fermo qui. Kokorin è tornato diverso, e siccome in questi due anni avete visto che non si può non premiare chi si impegna e merita una chance, non so cosa succederà domani ma Koko si è meritato questi 15 minuti perché in questi due mesi si è comportato come un professionista serio. Gli allenamenti sono sacri e ci ha messo tutto. Migliorare l'anno scorso? Quando migliori gol fatti e subiti, vittorie e sconfitte, significa questo per me migliorare. Così come giocare un calcio che porta alla vittoria: l'unica cosa che ci preme adesso è mettere in condizione chi non è in grande forma, dobbiamo metterli rapidamente per aggiungere qualità. I gol di Nico Gonzalez? I due accanto alla punta centrale sono attaccanti, nel momento in cui segna Gonzalez ha segnato un attaccante. Dobbiamo aggiungere anche i gol degli altri, ma Nico è una delle nostre frecce e si sta confermando. E' coinvolto, si prende responsabilità, io sono contento e lui è ripagato. Adesso devono segnare anche gli altri. In campionato abbiamo segnato con 5 giocatori, dobbiamo essere ermetici e difendere come abbiamo difeso stasera, sacrificarsi come Ranieri buttandosi in scivolata ed evitare gol che pesano per i risultati. L'anno scorso abbiamo chiuso con 8/10 gol in meno di quello prima, oggi non subire gol è importante perché dà fiducia anche a loro".