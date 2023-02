Italiano chiede il sostegno del Franchi per ripartire anche in campionato

Il tecnico viola conta sul sostegno del tifo per tentare di ripartire in campionato dopo le recenti sconfitte interne contro Torino e Bologna

L’ultima volta che la Fiorentina ha giocato in casa è uscita dal campo in mezzo a una contestazione. Fischi e cori com“fate ridere” che non erano piaciuti a Vincenzo Italiano, che si è mostrato quasi risentito al termine della sfida al Bologna per il trattamento ricevuto dai propri sostenitori. La sconfitta in casa, seguita a quella di campionato contro il Torino, ha fatto perdere la pazienza ai tifosi viola che alla fine hanno alzato la voce.