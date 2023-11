Italiano: “Bravo Nzola sul rigore. Gli esterni devono essere più cattivi”

"Siamo venuti qui per tornare a vincere, e ci siamo riusciti. In questa partota ci interessavano solo i 3 punti, mi fa piacere che abbia segnato Nzola e che si sia procurato il rigore. Potevamo segnare di più, ma sapevamo che loro in casa sarebbero stati un'altra cosa. Le partite aperte sono sempre pericolose, ne sappiamo qualcosa contro il Riga lo scorso anno. Gara che ciè costata il play-off, anche oggi abbiamo trovato una squadra chiusa. Dobbiamo essere più decisi e rapidi negli ultimi metri. Non manca tanto per rivedere la bella Fiorentina, il gol può dare fiducia a Nzola. Adesso per me Sotti, Ikonè e Brekalo potevano affondare di più. Ma la strada è lunga e difficile.