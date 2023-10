Italiano: “Attaccanti? Ci ho parlato, servono i guizzi che hanno in allenamento”

Intervenuto a Sky Sport prima di Fiorentina-Cukaricki, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato così: "Bisogna cercare di dare possibilità a ragazzi di valore che stanno trovando meno spazio perché altri stanno rendendo. Sono dinamiche di spogliatoio che vengono fuori durante l'anno, ma stasera possono dimostrare le loro qualità. La squadra deve vincere e mi auguro che venga fuori una bella partita. A che punto sono gli attaccanti? Oggi ci ho parlato, altrimenti non se ne viene fuori. Finché la squadra vince va tutto bene e chi segna non importa, l'importante è continuare su questa strada. E' un momento così, quando dico che ci devono mettere del loro parlo di quello che vedo in allenamento dove (Beltran e Nzola n.d.r.) segnano e hanno guizzi: devono ripetersi anche in partita. Siamo solo alla nona di campionato e alla terza in Conference, è tutto aperto e abbiamo il dovere di aspettare chi è un po' in difficoltà.