Italiano/2: “Amareggiato, dobbiamo migliorare i soliti errori. Beltran piaciuto”

Nel post partita di Fiorentina-Lecce, in sala stampa ha parlato il tecnico viola Vincenzo Italiano: "Condizionati dal 2-1 o dalla partita di giovedì? Da nessuna delle due, abbiamo fatto rientrare noi il Lecce in partita dopo aver rischiato di farne 3-4 nel primo tempo. Abbiamo abbassato la guardia e perso due palloni in mezzo al campo su cui abbiamo preso gol. Sono amareggiato, ogni volta che perdiamo palla prendiamo gol ed è un difetto che dobbiamo toglierci perché ci fa perdere punti e non ci fa vincere le partite. Dobbiamo cercare in tutti i modi di lavorare di collettivo: non esiste. Un tiro a Genova un gol, zero tiri a Vienna un gol e due su due oggi: dobbiamo aggiustare questi difetti. Sottil? L'ultima squadra che ha vinto lo scudetto ogni volta che entrava in area segnava: il cinismo e la concretezza sotto porta fa vincere le partite. Se non mostri questa cattiveria che ti fa diventare un grande giocatore, o sei un campione o sprechi opportunità. Oggi mi da fastidio non aver avuto questa velenosità. Ricky sta crescendo fisicamente, quando è arrivato non stava bene ma sta sgasando con continuità ma deve crescere anche lui: non è un attacco ma uno stimolo perché creiamo 15/20 azioni a partita.