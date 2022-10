Italiano alla vigilia della Lazio: “Fisicamente stiamo bene, ora voglio continuità”

In Scozia è stata una serata positiva sotto tanti punti di vista, soprattutto quello caratteriale. Avevamo preparato quella partita per ottenere i tre punti, i ragazzi l'hanno approcciata bene, in modo feroce e l'abbiamo indirizzata fin da subito dove volevamo. In più abbiamo fatto gol con gli attaccanti su situazioni all'interno dell'area di rigore, lì dove dobbiamo crescere e migliorare ancora. Se questa è la reazione a dei momenti negativi, mi auguro che la gara giocata in terra scozzese ci lasci tanto.