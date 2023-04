Italiano a Sky: “Quarta non ha problemi a impostare, Brekalo mi è piaciuto”

L'allenatore viola ha parlato anche a Sky di alcuni singoli della sua squadra

Italiano ha parlato ai microfoni di Sky prima della conferenza stampa:

"Siamo dispiaciuti per sabato. Poteva essere un record storico. Ma adesso ritorniamo dentro a questa coppa. Domani affrontiamo una squadra tosta, che non ha mai perso qui. Abbiamo studiato il Lech, qui in casa è temibile, trascinata da un grande pubblico. Partiranno forte, controbattendo. Non bisogna sbagliare l'approccio."

Su Quarta: "Quarta è cresciuto, sta avendo fiducia. Ha grande dimestichezza con la palla. E anche in posizione più avanzata non ha problemi, ci dispiace non averlo. Ma abbiamo altri 3 grandi centrali."

Sulle rotazioni: "All'inizio dell'anno si fanno dei cambi in più, per le condizioni fisiche. Adesso tanti sono cresciuti, e hanno trovati la forma. Non è sempre detto che bisogna cambiarne tanti. Ma più o meno stanno girando tutti, siamo ancora dentro in tutte le competizioni. Brekalo mi è piaciuto sabato. Ero convinto che potesse metter in difficoltà la difesa dello Spezia"