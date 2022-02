Italiano/2: “Questa squadra ha carattere. Piatek straordinario”

La soddisfazione del tecnico dopo la vittoria 3-2 a Bergamo nei Quarti di Coppa Italia

Così Vincenzo Italiano nel post partita di Bergamo in conferenza stampa:

"Piatek è un ragazzo straordinario che si allena al massimo e si sforza per entrare nei nostri meccanismi. E' vero ha segnato su rigore ma si è mosso bene, meglio che nelle prime uscite, l'ho visto in grande crescita. Siamo partiti forti all'inizio, avevamo voglia di reagire ed era sempre successo dopo le sconfitte. Questo vuol dire che la squadra ha carattere, dobbiamo solo cercare di evitare questi alti e bassi. Siamo stati molto coraggiosi anche in 10, abbiamo continuato a giocare e provarci fino alla fine. Battere l'Atalanta negli ultimi anni e nel proprio stadio è una cosa difficilissima e ci riempie di orgoglio".