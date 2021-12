Italiano/2: “Franchi fantastico, ho i brividi. Firenze, siamo un corpo unico”

Le parole di Italiano in sala stampa: il tecnico viola esalta i tifosi e lo spirito della squadra dopo lo 0-2

Dopo il pareggio per 2-2 in rimonta contro il Sassuolo, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa: "Vlahovic non ne aveva più, la sua mentalità è giusta così come l'idea di vincerla, ma il cambio è per evitare qualche brutto episodio. La reazione però è stata clamorosa, ci è mancato solo di segnare un gol prima dell'intervallo ma Consigli è stato miracoloso. Questo furore e questa voglia di recuperare è stupendo, i ragazzi stanno crescendo sotto l'aspetto caratteriale e se non avessimo subito l'espulsione potevamo anche forzare. Per le occasioni create nel primo tempo, tutti credevamo di poterla almeno pareggiare: sta iniziando a venire fuori il carattere e la voglia di vincere, ma soprattutto di non perdere da parte dei ragazzi.