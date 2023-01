Italiano/2: “Amrabat? Non me ne privo, è infortunato. Nico ha solo 20 minuti”

Dopo le parole alle tv, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato anche in conferenza stampa: "Rispetto al Monza abbiamo avuto meno qualità, ma grande voglia di vincere la partita, l'ho visto in coloro che sono subentrati e che hanno deciso la partita. Ho inserito giocatori offensivi, dovevamo vincere a tutti i costi per risalire in classifica, abbiamo la smania di risalire e lo possiamo fare solo inserendo qualità. Nel secondo tempo ho visto grande solidità dietro, siamo stati bravi ad arginare Berardi e Laurienté, e vedendo applicazione da parte dei difensori ci abbiamo provato. Var? Ci sono pause troppo lunghe, e oggi anche con l'infortunio di Pietro (Terracciano) le partite si allungano e noi stacchiamo un po' la spina. Oggi abbiamo mostrato lucidità, tenendo nel recupero la palla lontana dall'area nostra. Amrabat? Ha terminato il mondiale con le infiltrazioni, si porta dietro qualche problemino e il ragazzo stesso non ha i 90 minuti. Potevo utilizzarlo, ma meglio non rischiare e lo utilizzerò solo quando sarà al top. Mandragora invece sarà presto con noi, in pochi giorni sarà recuperato: in mezzo al campo abbiamo tanti giocatori, Castrovilli, Bonaventura, Bianco che ha malizia e personalità, Barak, possiamo mettere in campo tanti giocatori di valore e per adesso si va avanti così".