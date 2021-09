Italia-Serbia Under20: due promesse viola sotto la lente d’ingrandimento

In corso Italia-Serbia Under20. Bianco e Dalle Mura sotto la lente d'ingrandimento, il primo nell'undici titolare del Ct Bollini

Alle 15.00, a Castel di Sangro, è iniziata l'amichevole tra l'Italia e la Serbia Under 20. I ragazzi del Ct Bollini vogliono mettere in mostra il loro talento e non c'è nulla di più interessante di queste sfide tra selezioni giovanili. In campo anche due promesse cresciute nel settore giovanile gigliato. Alessandro Bianco, centrocampista classe 2002 che ha stupito anche Italiano, partirà dal primo minuto. Mentre Christian Dalle Mura inizierà dalla panchina. C'è molta curiosità intorno al difensore, in prestito alla Cremonese, e al centrocampista della Primavera di Aquilani. La formazione ufficiale dell'Italia: