Italia Nostra non molla sul Viola Park. Altro ricorso in vista?

Possibile che la battaglia legale non sia ancora finita

Potrebbe non essere ancora finita la vicenda legata ai ricorsi di Italia Nostra per quanto riguarda il Viola Park. Come riporta quiantella.it, dopo il rigetto del ricorso al TAR, l'ente medita se fare un nuovo ricorso presso il Consiglio di Stato. La decisione dovrebbe essere presa la settimana prossima durante la riunione del Consiglio nazionale dell'associazione. Il pool di avvocati che assiste Italia Nostra crede che esistano i margini per appellarsi al Consiglio di Stato. I lavori a Bagno a Ripoli, nel frattempo, continuano spediti.