Istituto Fanfani e ACF rinnovano la partnership: i dettagli del nuovo progetto

Firenze e Dintorni riporta il rinnovo della partnership tra Istituto Fanfani e Fiorentina. Nel progetto, inclusi percorsi ad hoc anche al Viola Park, oltre che promozioni per i tifosi viola. Ecco il comunicato dell'istituto: “Siamo orgogliosi di rinnovare anche quest'anno la partnership con la Fiorentina: saremo al fianco della squadra del cuore della nostra città con un progetto di salute studiato ad hoc.Gestiremo infatti percorsi di diagnostica, idoneità sportiva, riabilitazione, e molto altro, sia nelle nostre strutture che al Viola Park. La partnership prevede promozioni speciali per i tifosi viola, che potranno usufruire di tariffe agevolate per diagnostica, check-up e visite specialistiche mostrando la InViola Card per attivare la promozione "Viola FUN”.