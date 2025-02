Zaniolo ammette: “Col senno di poi avrei scelto la Fiorentina a giugno”

"Non si tratta di rivincita, ma di calcio e passione. Ho scelto una società nella quale so di poter stare bene".

"Col senno di poi, a giugno avrei preso una decisione diversa. Ma il calcio, come la vita, è fatto di scelte e io ho fatto la mia. Bergamo è stata un'esperienza che mi ha fatto comunque crescere. Non ho però giocato tanto, non mi sono molto divertito. Vedendo come è andata, avrei scelto la Fiorentina già da quest'estate".

Che ricordi hai dei tuoi due infortuni al crociato?

"Il primo l'ho vissuto con più spensieratezza; ero ancora un ragazzo e probabilmente non mi ero reso veramente conto di quanto accaduto. Il secondo è stata una bella batosta perché arrivato quasi subito dopo il mio rientro. Non ti nascondo che mi sono fatto qualche paranoia. Ho pensato che il destino voleva dirmi che questo sport non è più adatto per me. La passione che però ho per questo gioco l'ha fatta da padrone, e sono oggi sono qui, è soprattutto grazie a quella".