Sacchi: “La Fiorentina si è dimostrata un avversario tosto”

"Può capitare di incappare in qualche passo falso, come è successo per l'Inter a Firenze, ma nel complesso la Fiorentina sta dimostrando una grande continuità nelle sue prestazioni. Un giocatore che mi impressiona? Lautaro Martinez. Mi piace molto come gioca. È un attaccante che partecipa attivamente alla manovra e sa quando è il momento giusto per far partire l'azione dalla difesa. Sa aprire gli spazi e attacca con determinazione, sia centralmente che sulle fasce. E in area è molto presente, facendosi rispettare. Ritengo che Lautaro incarni perfettamente lo stile di questa Inter." Per quanto riguarda l'Inter, Sacchi ha aggiunto: "L’Inter potrebbe essere un po’ stanca, ma non bisogna dimenticare che la Fiorentina, anche ieri a San Siro, è stata un avversario difficile. Non è mai facile affrontare squadre che sanno pressare e occupano bene tutti gli spazi del campo. L’Inter, sebbene non sia ancora al massimo della forma, credo che tra un mese sarà più in palla, ma ieri non ha corso grandi rischi".