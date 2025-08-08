Qui United, De Ligt avverte: “Conosco bene la Fiorentina, ha qualità”

Viola News
Le sensazioni dell'olandese verso la super amichevole di domani
Il difensore del Manchester United Matthijs De Ligt ha parlato in un'intervista ai canali ufficiali del club in vista dell'amichevole con la Fiorentina:

Vogliamo mostrare ai nostri tifosi che cosa rappresenta il Manchester United e puntiamo a vincere ogni partita. È stimolante affrontare una squadra italiana, con un’impostazione tattica diversa rispetto ai club inglesi che abbiamo sfidato in questo precampionato. Seguo la Serie A e so che la Fiorentina è una squadra di qualità, conosco bene il loro modo di giocare

