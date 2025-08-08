Il difensore del Manchester United Matthijs De Ligt ha parlato in un'intervista ai canali ufficiali del club in vista dell'amichevole con la Fiorentina:
Qui United, De Ligt avverte: "Conosco bene la Fiorentina, ha qualità"
Le sensazioni dell'olandese verso la super amichevole di domani
Vogliamo mostrare ai nostri tifosi che cosa rappresenta il Manchester United e puntiamo a vincere ogni partita. È stimolante affrontare una squadra italiana, con un’impostazione tattica diversa rispetto ai club inglesi che abbiamo sfidato in questo precampionato. Seguo la Serie A e so che la Fiorentina è una squadra di qualità, conosco bene il loro modo di giocare
