L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno al termine della prova in amichevole contro il Manchester United. Le sue parole:
Pioli: "Può servire un vice Kean. Così vedo Sohm, dobbiamo migliorare"
Pioli: "Può servire un vice Kean. Così vedo Sohm, dobbiamo migliorare"
Le parole dell'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, al termine della partita giocata ad Old Trafford contro il Manchester United
La sensazione è che stiamo lavorando bene, il gruppo è molto ricettivo. Abbiamo tante cose da migliorare, ma siamo sulla strada giusta. Ho trovato un gruppo voglioso di crescere, serio. Dobbiamo alzare il livello mentale, perché tra meno di due settimane inizieranno gli impegni ufficiali. Siamo all'inizio, ma siamo vicini, quindi dobbiamo continuare così.
Su Mandragora—
Mandragora ha avuto questo trauma contusivo al ginocchio che gli ha fatto perdere un po' di lavoro, ma sta recuperando.
Sulla Conference League—
Ho visto l'andata dei playoff di Conference League. La squadra ucraina gioca bene. Sarà una dura prova.
Su Sohm—
Sohm è un giocatore che ha motore, che ha qualità, senso del gioco e dell'inserimento. Si è presentato bene, farà bene nei nostri principi di gioco. Mi è piaciuto come si è mosso. Tutta la squadra ha sofferto, insieme, e lo stesso ha fatto quando attaccava.
Sul mercato—
Se manca qualcosa? Non siamo tanti distanti da quello che ho detto all'inizio. Se inseriremo dei giocatori, questi dovranno avere delle caratteristiche esatte per i nostri principi.
Su Kean, Dzeko e l'attacco—
Se serve un vice Kean? Può darsi. Credo che Kean e Dzeko possono coesistere, ma non è detto che sarà sempre così. Per me è importante trovare tante soluzioni offensive, quindi servirà avere diverse caratteristiche per affrontare ogni tipo di avversario. A livello di caratteristiche, solo Kean è in grado di andare in profondità.
