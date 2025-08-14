Mario Giuffredi, agente di Fabiano Parisi, è intervenuto ai microfoni di Chiamarsi Bomber dove ha parlato del proprio assistito:
Parisi resta, l’agente: “Mai presa in considerazione nessun’altra soluzione”
Le parole del procuratore del ragazzo sul suo futuro
La Fiorentina e Pioli hanno grande stima di Parisi e nessun altro club è mai stato preso in considerazione. Il giocatore è pronto per la stagione e vuole giocarsi le sue chanches nel ballottaggio con Gosens. Non ci sono margini per discutere di altre soluzioni nemmeno in vista del mercato di gennaio, lui sta bene a Firenze e vuole dimostrare il suo valore con questa maglia
