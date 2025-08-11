Giocondo Martorelli, esperto procuratore, ha fatto il punto a tre settimane dalla chiusura della sessione di mercato tra le varie squadre di Serie A:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola interviste Martorelli: “La Fiorentina deve ancora intervenire, il mercato non è finito”
news viola
Martorelli: “La Fiorentina deve ancora intervenire, il mercato non è finito”
Le opinioni sulla finestra di trattative che ha scollinato la propria metà e ora volge rapidamente al termine
Il Milan deve ancora fare qualcosa, così come la Juventus. E anche la Fiorentina, che sta cercando di sistemare l'organico. I viola dovranno ancora intervenire per rinforzare la rosa.
Proseguendo nella sua intervista a TMW, Martorelli spiega: "Alcune trattative si sono un po' prolungate, altri club stanno valutando dove intervenire. Gli ultimi dieci giorni di mercato saranno decisivi per dare una sterzata alla finestra di mercato. Molte squadre dovranno ancora intervenire. Il finale di mercato riserverà nuovi scenari".
© RIPRODUZIONE RISERVATA