Martorelli: “La Fiorentina deve ancora intervenire, il mercato non è finito”

Le opinioni sulla finestra di trattative che ha scollinato la propria metà e ora volge rapidamente al termine

Giocondo Martorelli , esperto procuratore, ha fatto il punto a tre settimane dalla chiusura della sessione di mercato tra le varie squadre di Serie A:

Proseguendo nella sua intervista a TMW, Martorelli spiega: "Alcune trattative si sono un po' prolungate, altri club stanno valutando dove intervenire. Gli ultimi dieci giorni di mercato saranno decisivi per dare una sterzata alla finestra di mercato. Molte squadre dovranno ancora intervenire. Il finale di mercato riserverà nuovi scenari".