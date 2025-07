Jeda: “Pioli ha idee chiare. Superlativo riscattare Gud, a Kean complimenti”

"Grande scelta richiamare Pioli. Superlativo il riscatto di Gudmundsson. A Kean i miei complimenti per non aver ceduto alle tentazioni arabe”

Jeda, ex calciatore e oggi opinionista sportivo, ha parlato della Serie A ai nastri di partenza, ai microfoni di News.Superscommesse.it. Vi proponiamo in questo estratto, l’opinione di Jeda sulla Fiorentina, che ritrova in panchina Stefano Pioli.