L’ex direttore di Tuttosport e del Corriere dello Sport-Stadio Xavier Jacobelli ha concesso un’intervista esclusiva ai microfoni di News.Superscommesse.it in cui sono stati trattati diversi temi d’attualità relativi al calcio italiano. Nel seguente estratto, le parole del giornalista sulla prossima stagione della Fiorentina di Stefano Pioli.
Jacobelli sicuro: "Fiorentina, c'è tutto per aprire un ciclo con Pioli"
L'opinione dell'esperto giornalista in merito alle prospettive del club viola in questa stagione
Intanto iniziamo col dire che stiamo parlando di una realtà che è stata sfortunata con le finali, ma che è andata vicinissima a vincere Conference League e Coppa Italia. Ci sono tutte le carte in regola per aprire un ciclo con Pioli, che è l’uomo giusto, al posto giusto, nel momento giusto. È già stato a Firenze, sia da giocatore che da allenatore, la tragedia di Astori l’ha gestita da maestro. Prima dell’esperienza saudita era stato protagonista del quadriennio dello Scudetto numero 19 al Milan, lasciato al secondo posto, arrivando ad una semifinale di Champions League. E andate a confrontarlo con le prestazioni del Milan degli ultimi tempi.
Kean—
Altra buona notizia è che la Fiorentina potrà contare ancora su Kean, il quale ha rifiutato le lusinghe saudite: è una squadra giovane ed interessante che con Pioli, torno a ripetere, riuscirà ad esprimere tutto il proprio potenziale.
