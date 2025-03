Fagioli carica: “Champions, crediamoci. Il mio ruolo? Davanti alla difesa”

In attesa di prendersi un ruolo da protagonista in campo con la Fiorentina, Nicolò Fagioli manda un messaggio a tutti di grande ambizione: "Bisogna puntare in grande, e quindi alla Champions League. Siamo tutti consapevoli che è difficile, ma dobbiamo provarci. Anche arrivare in Europa League sarebbe comunque un grande traguardo" ha detto il centrocampista nell'intervista a Sky Sport. Dopo le frasi su Kean, sono andate in onda le altre dichiarazioni dell'ex juventino che dice: "Qui c'è gruppo straordinario, che mi ha accolto in maniera incredibile, e questa è la cosa più importante. La squadra è forte e vogliamo superare i momenti complicati tutti insieme".