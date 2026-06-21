L'ex capitano della Fiorentina Angelo Di Livio in un'intervista a calciomercato.com ha ricordato alcuni momento della sua esperienza in viola:
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VIOLA NEWS news viola interviste Di Livio: “Andai a Firenze solo per il Trap, nel 2002 restare fu la scelta giusta”
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Di Livio: “Andai a Firenze solo per il Trap, nel 2002 restare fu la scelta giusta”
Arrivato dalla Juventus, Angelo Di Livio con la maglia viola ha scritto pagine importanti, restando dopo il fallimento
Nel 1999 non è che non volessi andare a Firenze, mi dispiaceva lasciare la Juventus. Ma quando l'allenatore del cuore come Trapattoni mi ha chiesto di dargli una mano per fare il preliminare di Champions ho accettato. Il momento del fallimento? Ero in Nazionale, ma non me la sono sentita nel momento del bisogno di voltare le spalle a una piazza calorosa come quella di Firenze. Non ero più giovanissimo ma qualche proposta era arrivata, sono convinto che la scelta di rimanere sia stata la più giusta. Avevo ancora due anni di contratto, l'unico mio pensiero era quello di risalire.
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