De Gea: “Giornata speciale. Come la Fiorentina, che mi ha ridato una possibilità”

Le parole del portiere viola, David De Gea, al termine dell'amichevole giocata dalla Fiorentina contro il Manchester United
Redazione VN

Il portiere della Fiorentina, David De Gea, protagonista della partita terminata tra i viola e la sua ex squadra, il Manchester United, ha parlato a Radio Bruno di come è stato ricalcare il campo di Old Trafford. Le sue parole:

È stato un giorno speciale, rivedere persone con cui ho passato tantissimo tempo. È stato molto speciale tornare all'Old Trafford. Bruno Fernandes un amico, contento di averlo rivisto. Lo stesso vale per Ferguson, che è stato importantissimo per la mia carriera. La Fiorentina mi ha dato la possibilità di tornare. Anche lei è un grande club, che mi sta dando emozioni importanti. Firenze è una città speciale.

