De Gea: “Giornata speciale. Come la Fiorentina, che mi ha ridato una possibilità”

Il portiere della Fiorentina, David De Gea, protagonista della partita terminata tra i viola e la sua ex squadra, il Manchester United, ha parlato a Radio Bruno di come è stato ricalcare il campo di Old Trafford. Le sue parole:
Le parole del portiere viola, David De Gea, al termine dell'amichevole giocata dalla Fiorentina contro il Manchester United
È stato un giorno speciale, rivedere persone con cui ho passato tantissimo tempo. È stato molto speciale tornare all'Old Trafford. Bruno Fernandes un amico, contento di averlo rivisto. Lo stesso vale per Ferguson, che è stato importantissimo per la mia carriera. La Fiorentina mi ha dato la possibilità di tornare. Anche lei è un grande club, che mi sta dando emozioni importanti. Firenze è una città speciale.
