Ct dell’U-19: “Martinelli si è confermato, Fortini punto di forza. Su Ndour…”

Su Fortini, l’analisi è ancora più approfondita:“Ha trovato continuità e si è affermato in un campionato difficile come la Serie B. È uno dei calciatori che tenta più spesso il dribbling, molto efficace nella fase offensiva. È stato un punto di forza nella mia Nazionale, sono molto contento della sua crescita.” Alla domanda su un suo possibile approdo in Serie A, Bollini ha preferito non sbilanciarsi:“Non posso stabilirlo io, ma ha mostrato segnali molto interessanti.”

Riflessioni anche su Ndour, protagonista della parte finale del percorso verso l’Europeo Under 19:“Ho un bellissimo ricordo. Ha ottima tecnica, struttura fisica importante e parametri atletici di alto livello. Può giocare in diversi ruoli. Come mezzala moderna che interpreta entrambe le fasi potrebbe esprimere tutto il suo potenziale.”

Infine, un passaggio generale sulla crescita dei giovani:“Andare in prestito è importante, ma non bisogna guardare solo agli aspetti economici. Ogni ragazzo deve trovare il contesto giusto per giocare e migliorare. L’ambiente fa la differenza.”