Bartra: “Meritavamo di più. Avrei potuto fare tripletta… ma c’era De Gea”

Sulle sue occasioni da gol (ben 3) nell'area viola, Bartra ha detto: "Avrei quasi potuto fare tripletta, perché sono andate molto, molto vicine. Sulla prima David (De Gea) ha fatto una parata incredibile ha avuto la prima palla di testa e l'ha parata in modo incredibile. Quella dopo ho cercato di angolarla ed è finita di poco a lato. Dopo la partita ho parlato con David e mi ha detto che non è entrata per pochi centimetri. Avremmo potuto chiudere la partita. Non voleva entrare, ma vabbè vediamo se riesco a rifarmi al ritorno."