Inter, Stellini: “Bravi ad andare in vantaggio e gestire. Potevamo chiuderla prima”

L’allenatore in seconda dell’Inter Cristian Stellini parla in conferenza stampa dopo la partita contro la Fiorentina:

Partita non semplice, avevamo giocato solo tre giorni fa contro la Juve, spendendo tanto. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio, a gestire la gara e a creare occasioni. Potevamo chiuderla prima. Non subire gol è importante, la squadra è compatta, a parte qualche pericolo nel primo tempo abbiamo controllato bene la gara. Barella sta crescendo, ma non è il solo, in molti stanno lavorando molto bene. Complimenti alla squadra e ai giocatori che sono subentrati.