Inter, l’ex ad: “Commisso? Contento del suo arrivo, ma ora entri in Lega calcio”

Ernesto Paolillo, ex Ad dell’Inter, è intervenuto a Radio Bruno nel corso di A Pranzo col Pentasport:

Lo stadio di proprietà è fonte di utili. Sono stato felice dell’arrivo di Commisso in Italia, lo stesso vale per Friedkin e gli altri americani: la loro mentalità può dare un cambiamento al nostro calcio. Il punto è che devono contare ad arrivare in Lega Calcio altrimenti restano imbrigliati. Non è semplice purtroppo, nella politica del calcio c’è un muro di gomma. Fiorentina-Inter? Mi aspetto una gara tirata e dinamica, entrambe vorranno vincere.