Inter-Fiorentina, probabili formazioni: Odrio non ce la fa? Dubbio nel tridente

GERMOGLI PH: 13 MARZO 2022 FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI SERIE A FIORENTINA VS BOLOGNA NELLA FOTO ODRIOZOLA

Appuntamento sabato alle 18:00 alla "Scala del calcio". A San Siro si affrontano Inter e Fiorentina in una gara fondamentale per entrambe le squadre. L'Inter vive un momento decisamente negativo dopo un inizio di campionato scoppiettante. I nerazzurri hanno vinto solamente tre delle ultime 10 partite e nell'ultimo turno hanno perso anche la testa della classifica con la Juventus che li tallona a brevissima distanza. Nella corsa ad Europa e Conference League, intanto, la bagarre è serratissima e la Fiorentina, dopo alcune uscite incerte, è tornata a trionfare nella gara contro il Bologna. Ma le dirette concorrenti sembrano in forma e fermarsi a 9 giornate dal termine potrebbe risultare fatale. Insomma, Inter-Fiorentina ha quasi il sapore di una finale.