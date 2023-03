Inter-Fiorentina: il profilo di Fabio Maresca

A Milano arbitra un top . Rocchi non avuto dubbi nel designare il più in forma dei suoi, ovvero Fabio Maresca 42 anni di Napoli . Il fischietto campano sta facendo una grandissima stagione dirigendo veramente bene con personalità, cosa del resto che non gli è mai mancata. Da quando Rocchi è diventato designatore, Maresca ne ha beneficiato , è molto più preciso nella gestione della gara ed è più aperto al dialogo con i giocatori e allenatori. Infatti ha diminuito le sanzioni disciplinari e acquisito più credibilità .

Reduce da un impeccabile finale di super coppa italiana, Maresca torna in serie A dopo aver diretto Bologna-Lazio. Per la Fiorentina un precedente soltanto con la Lazio, quello in casa in cui arrivò una sconfitta per 0-4. Attenzione infine alle proteste plateali che Maresca non gradisce e considerando che è un arbitro internazionale fischia poco e non fischia i mezzi falli. Infine attenzione a chi simula perché in questo caso Maersca proprio non perdona.