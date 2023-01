Iniziativa Solo Viola, per Fiorentina-Monza pronto un regalo a tutti i bambini

Pronta un'iniziativa per far felici tutti i bambini fino ai dieci anni per la sfida contro il Monza di domani sera. L’associazione Solo Viola in occasione della partita al Franchi distribuirà gratuitamente le calze viola della Befana. Dall’apertura dei cancelli (circa 16:30) fino ad esaurimento scorte, ai piccoli tifosi viola sarà consegnata una calza che la Befana lascerà allo stadio in anticipo appositamente per loro. Per trovarle basterà recarsi al centro di ciascun settore dello stadio una volta superati i cancelli di ingresso.