Iniziano i lavori al Franchi: prima la Curva Ferrovia e da Giugno la Fiesole

Come comunicato dal sindaco Nardella dalla prossima settimana inizieranno i lavori propedeutici che prevedono la demolizione del tabellone elettronico situato in Curva Ferrovia. All'interno dell'impianto è già possibile vedere i macchinari della "RAD Service" ditta di Gubbio che si è aggiudicata l'appalto. La demolizione del tabellone dovrà concludersi in 30 giorni e arriverà a costare 120 mila euro, comprese le recinzioni di sicurezza. Da Giugno i lavori si sposteranno in Curva Fiesole che ad inizio stagione chiuderà al pubblico insieme ad una parte di tribuna coperta e Maratona, mentre la Ferrovia tornerà disponibile. Il settore ospiti, che fino alla fine del campionato in corso rimarrà agibile, sarà poi ricollocato in Maratona nel lato adiacente alla curva Fiesole. Palazzo Vecchio procederà nelle prossime settimane alla firma del contratto con Cobar e Sac, il raggruppamento temporaneo di imprese che si è aggiudicato il bando per ristrutturare il Franchi. Il termine ultimo per consegnare i lavori è il 31 marzo. Lo riporta il Corriere Fiorentino