Inizia la nuova stagione. ecco il programma della Fiorentina a Firenze e a Moena

Come riportato dal Corriere dello Sport, domenica prossima ci sarà il controllo tamponi e da Lunedì 12 Luglio inizieranno le varie visite mediche dei giocatori. Dopo una settimana al centro sportivo la squadra partirà il 17 Luglio verso Moena dove si allenerà fino al 31 di Luglio. Periodo fondamentale per la stagione viola in cui Italiano dovrà valutare tutte le scelte possibili. Le amichevoli pre-campionato saranno quattro, si attendono i nomi degli avversari. Ovviamente questo programma sarà valido solo per i giocatori che non hanno giocato con le proprie nazionali, il resto raggiungerà la squadra ad Agosto.