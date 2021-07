Cedere per comprare: da Milenkovic a Kouame

La Fiorentina vuole continuare rinforzarsi ma per farlo dovrà cedere

Il primo acquisto è arrivato e adesso per un po' la Fiorentina non agirà sul mercato. Ciò non significa che starà ferma a guardare, anzi. I Viola lasceranno il tempo necessario a Italiano per valutare tutti i giocatori durante il ritiro a Moena e poi si inizierà a vendere.

Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, l'obiettivo principale della Fiorentina è rinforzarsi e per farlo i dirigenti viola dovranno prima sfoltire la rosa. In difesa Lirola è destinato alla cessione ma la destinazione è ancora in forte dubbio, con l'Atalanta che spinge sempre di più per portarlo a Bergamo. Per Milenkovic si attende l'offerta giusta, che potrebbe arrivare dall'estero, per evitare di dover cedere il giocatore a zero. In attacco, il nome più vicini all'addio e quello di Kouame che piace tantissimo a Juric e al Torino. I rinforzi arriveranno ma per ora la parola d'ordine e una sola, cedere.