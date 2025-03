Folorunsho sta meglio. Palladino spera di riavere la sua arma tattica

Michael Folorunsho sta meglio, e per questo Raffaele Palladino spera di riaverlo in vista delle prossime gare

La Fiorentina delle ultime partite è in grossa difficoltà, e certamente Raffaele Palladino ha bisogno di tutto il gruppo a disposizione (come detto da lui) per uscire dal momento critico. Un ritorno potrebbe essere quello di Michael Folorunsho. L'ex Napoli sta meglio, secondo quanto raccolto da Violanews. Ancora il suo recupero in vista di giovedì non è certo, ma Palladino spera di poterlo utilizzare nella fondamentale gara contro il Panathinaikos. Oggi si è allenato con la squadra, come mostrato dalla Fiorentina sui propri canali ufficiali.