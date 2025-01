Lazio-Fiorentina: i prezzi dei tagliandi e le condizioni. Il comunicato

La Lazio, tramite i suoi canali ufficiali, ha comunicato i prezzi dei biglietti disponibili per la partita di domenica sera dei biancocelesti contro la Fiorentina. Per quanto riguarda il settore ospiti, i tagliandi sono in vendita al prezzo di 40 euro , e possono acquistarli solo i tifosi gigliati residenti nella Provincia di Firenze e fidelizzati con la A.C. Fiorentina. Ecco di seguito un estratto del comunicato riguardante il settore ospiti.

"Come da determina n. 2/25 del 14 gennaio dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, la vendita dei tagliandi per i residenti della Provincia di Firenze è autorizzata solo per il settore ospiti e solo per i tifosi fidelizzati con la A.C. Fiorentina".